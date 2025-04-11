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Украина тестирует новые дроны, устойчивые к системам РЭБ

  • 11.04.2025, 8:27
  • 1,112
Украина тестирует новые дроны, устойчивые к системам РЭБ

Некоторые из моделей оснащены пулеметами и тепловизорами.

Всем уже известно, что беспилотники на оптоволокне более устойчивы к системам РЭБ, чем обычные. На днях журналисты ресурса Business Insider сообщили новость о том, что в Украине тестируются наземные дроны на оптоволокне, которые выполняют функцию доставщиков взрывчатых веществ, наносят удары по врагу и самоликвидируются под вражеской техникой.

Сейчас тестируется 7 разных образцов беспилотников Unmanned Ground Vehicle. Часть из них уже привлекло внимание украинских защитников, которые готовы использовать их прямо на поле боя.

Источник отмечает, что если из-за каких то помех или глушения РЭБ пропадает сигнал, то в дело вступает дрон на оптоволокне. Однако такие дроны нельзя использовать для выполнения логистических миссий из-за опасности запутаться в своих же кабелях. Камеры, установленные на дронах, передают операторам картинку хорошего качества. Некоторые из моделей оснащены пулеметами и тепловизорами.

Эксперты говорят, что некоторые виды дронов можно использовать для эвакуации раненных с поля боя. Один из украинских чиновников заявил, что в 2025 году ВСУ могут получить до тысячи таких дронов.

Не так давно СМИ писали о том, что на вооружении ВСУ уже есть боевые роботы с оружием, которые выполняют роль разведчиков, патруля и поддерживают украинские силы во время атаки противника.

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