Австралийская овчарка Фанта из Витебска покорила сердца белорусов 2 11.04.2025, 8:30

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Ролики с ее участием набирают миллионы просмотров.

Ролики с участием австралийской овчарки Фанты из Витебска набирают миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев в TikTok, пишет издание «Витьбичи».

Фанта умеет не только выполнять десяток команд, но и делает лапами… массаж сердца! А обучает ее этому хозяйка Анастасия Тивончик — студентка Витебской академии ветеринарной медицины.

Родом Анастасия Тивончик с Брестчины. Во время учебы на первом курсе в ветакадемии девушка увидела на улице аусси — австралийскую овчарку. И сразу влюбилась в эту породу! Поиски собаки мечты продолжались долго, но однажды удача, а точнее восьмимесячная Фанта, улыбнулась ей.

— У моей собаки хорошая родословная, по документам она — Инфанта Айрон Хунд, 356-я австралийская овчарка в Беларуси, — рассказала Анастасия. — Свою питомицу я сразу начала воспитывать и тренировать, чтобы уменьшить гиперактивность. Фанта оказалась очень усердной ученицей. С ней разучили несколько оригинальных трюков, которые уже успели продемонстрировать на многочисленных международных выставках, форумах и, конечно, на презентационных мероприятиях ветакадемии. Она удивляет детей и взрослых своей улыбкой, дружелюбно подает лапу, становится, как заяц, на лапы, кружится… Коронный трюк, который принес огромное количество просмотров в соцсетях, — массаж сердца лапами и искусственное дыхание.

Анастасия продолжает постигать азы будущей профессии и трудится рабочим по уходу за животными в стационаре кафедры хирургии ветакадемии. И Фанта всегда рядом.

— Фанта — человекоориентированная собака, она очень привязывается к некоторым знакомым и при виде их приходит в неописуемый восторг, — продолжила рассказ хозяйка. — Самый главный подарок для нее — внимание близкого человека. Даже после недолгой разлуки она бежит ко мне так, как будто вечность не виделись. А еще Фаня, как мы ее часто называем, очень любит со мной спать. Моя красавица никогда не проявляет агрессии к окружающим. Только пару месяцев назад я узнала, что Фанта, оказывается, умеет лаять, раньше она никогда не подавала голоса.

Фанта уже имеет потомство. В феврале у нее появились девять малышей. Одну девочку с кличкой Спрайт Анастасия оставит жить у себя, остальные щенки в скором времени переедут к новым хозяевам.

Австралийская овчарка Фанта из Витебска покорила пользователей TikTok

Ролики с ее участием набирают миллионные просмотры и тысячи восторженных комментариев.

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