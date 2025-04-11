Трамп сделал сенсационное заявление о работе Илона Маска 4 11.04.2025, 8:37

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И рассказал, что сделает с купленным у него Tesla.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп похвалил миллиардера и руководителя Департамента эффективности правительства Илона Маска за проделанную, но подчеркнул, что Маск ему «не нужен».

«Илон проделал фантастическую работу. Он сидит здесь. Мне вообще не нужен Илон, помимо того, что он мне нравится. Но я говорю вам: этот парень проделал фантастическую работу», – сказал он во время открытого для прессы совещания с членами его администрации.

Трамп также похвалился, что купил автомобиль Tesla, не просив при этом скидку.

«Мне не нужна его машина. Я вообще-то купил одну. Мне говорили: «О, ты получил сделку»? Нет, я сказал: «Дайте мне наивысшую цену». Я заплатил много денег за ту машину. Он делает хорошие машины. Знаете, что я с ней делаю? Даю людям в офисе кататься на ней», – добавил американский президент.

Он подчеркнул, что купил машину компании Маска, чтобы продемонстрировать поддержку.

«Знаете, он проделал фантастическую работу, но к нему не относились подобающе», – констатировал Дональд Трамп.

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