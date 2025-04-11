Бузова против Симоньян 11.04.2025, 8:42

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Белорусам нужна прививка от дурного вкуса.

Увидела в соцсетях возмущенные посты белорусов и не поверила, что повод для их возмущения – реальность. Думала, что это все-таки первоапрельская шутка: отечественный бренд «Марк Формель» рекламирует россиянка Бузова из «Дома-2». Конечно, шутка. 1 апреля – самое время про Бузову пошутить. Тем более что в белорусских медиа информация сопровождалась репликами вроде «Ольга Бузова – звезда, которую сложно не заметить».

Ну конечно, это большая общая шутка. Фирма-производитель договорилась с изданиями, и все вместе запустили большую первоапрельскую утку. Вернее, шутку. А как иначе? Именно 1 апреля в телеграм-канале «Марк Формель» появилось сообщение о том, что Бузова – новый креативный директор компании. Посмеялись – и ладно, уже второе апреля на подходе.

Но 7 апреля «формелевцы» представили новую коллекцию «Мне можно все!». А там уже точно – Бузова, лицо компании. И еще ее портреты и цитаты на футболках. Оцените уровень: «Люблю вас, мои дорогие»; «Твои слова – водица»; «Когда кажется – значит не кажется»; «Алло, алло, я больше недоступна»; «Но мой мир без тебя не опустел, пока ты без дел». Простите, на этом цитирование закончу, пока мой собственный мир не опустел окончательно.

Может, руководство «Формеля» думает, что все умные белорусы уехали, и теперь ведет рекламную кампанию исключительно в расчете на тех, кто будет покупать цитаты Бузовой? Или оно на всякий случай, учитывая репрессии, жертвами которого становятся все подряд, стелет соломку? А что, это мысль: придут к ним силовики, увидят футболку с Бузовой и скажут: а телефончик ее дадите? И уйдут. Или, наоборот, подумают: если эти люди Бузову к рекламе привлекли – значит, точно наши, социально близкие, эти не подведут, всю фирму в «Белую Русь» примут и на субботник отправят; «такая корова нужна самому». Откозыряют и отправятся восвояси. Так что как ни крути – сплошной профит. Правда, клиент может разбежаться в разные стороны, но это мелочи.

А помните лицо бренда Conte Ольгу Хижинкову? Красавица, «Мисс Беларусь-2008», волонтер, спасавшая бездомных животных, несколько лет была главным персонажем рекламы фирмы. Покупаешь колготки – на упаковке фотография Ольги. Думаешь: «Вот сейчас надену колготки – и будут у меня ноги, как у Хижинковой». А потом Ольга вышла на протесты. Не пропускала ни одного марша и в ноябре 2020 года отправилась на Окрестина. Ей три раза подряд давали «сутки», и в ЦИП она провела 42 дня. Выходившие оттуда женщины рассказывали, как Ольга помогала мыть голову обитательницам теплотрасс, которые попадали в ее камеру.

Ее спокойствием и выдержкой восхищались все соседки по нарам. А пока Ольга сидела, в инстаграм-аккаунте Conte появилось новое лицо: российская гимнастка Ляйсан Утяшева в черных колготках. Белорусы возмущались и писали в комментариях, что отменяют уже оформленные заказы, что хотят видеть в соцсетях компании Хижинкову, а не российскую модель, что будут бойкотировать продукцию Conte. Потом перешли в инстаграм россиянки и объясняли ей подробно и доходчиво, что так поступать нельзя. Фирма Conte вяло отбрехивалась, что, дескать, это временно, но в глубине души руководители наверняка радовались тому, как удачно и вовремя «отмазались» от опасной бунтарки. Ляйсан Утяшева писала в ответ на комментарии, что вообще была не в курсе ситуации. Я не знаю, кто теперь покупает те колготки.

Зато знаю, что Бузова со своими цитатами на белорусских футболках – опаснее, чем Соловьев с Симоньян и Киселевым, вместе взятые. Потому что прививка от пропаганды у белорусов уже есть. И российский телевизор может надрываться круглосуточно – все равно безуспешно. А вот вовлечение российской попсы и прочих символов дурного вкуса в белорусскую реальность – это очень скверно. Потому что мы привыкли к милым и уютным футболкам, шортам и прочим трикотажным вещицам от «Марк Формель». И многие белорусы могут начать по привычке, по инерции, в силу отсутствия прививки от дурновкусия покупать эту фигню. И ходить по городу в майке с Бузовой. А там и до ЧВК «Вагнер» недалеко. Впрочем, они тоже уже здесь, в Беларуси.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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