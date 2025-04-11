Принц Гарри тайно приехал в Украину
- 11.04.2025, 8:51
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О визите стало известно, когда он уже покинул страну.
Принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом в четверг, 10 апреля. Он встретился с украинскими защитниками, которые проходят лечение.
Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.
О неанонсированной поездке принца Гарри стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину. Сам герцог Сассекский прослужил в британской армии 10 лет. Он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. В прошлом году Киев посетила герцогиня Эдинбургская Софи.
👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V— The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025
На кадрах с визита видно, как герцог, одетый в пиджак с названием его Фонда «Игры Непокоренных» (Invictus Games Foundation), разговаривает с ранеными украинскими ветеранами. Он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.