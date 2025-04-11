Принц Гарри тайно приехал в Украину 11.04.2025, 8:51

1,418

О визите стало известно, когда он уже покинул страну.

Принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом в четверг, 10 апреля. Он встретился с украинскими защитниками, которые проходят лечение.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

О неанонсированной поездке принца Гарри стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину. Сам герцог Сассекский прослужил в британской армии 10 лет. Он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. В прошлом году Киев посетила герцогиня Эдинбургская Софи.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V — The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025

На кадрах с визита видно, как герцог, одетый в пиджак с названием его Фонда «Игры Непокоренных» (Invictus Games Foundation), разговаривает с ранеными украинскими ветеранами. Он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com