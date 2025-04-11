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Принц Гарри тайно приехал в Украину

  • 11.04.2025, 8:51
  • 1,418
Принц Гарри тайно приехал в Украину

О визите стало известно, когда он уже покинул страну.

Принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом в четверг, 10 апреля. Он встретился с украинскими защитниками, которые проходят лечение.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

О неанонсированной поездке принца Гарри стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину. Сам герцог Сассекский прослужил в британской армии 10 лет. Он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. В прошлом году Киев посетила герцогиня Эдинбургская Софи.

На кадрах с визита видно, как герцог, одетый в пиджак с названием его Фонда «Игры Непокоренных» (Invictus Games Foundation), разговаривает с ранеными украинскими ветеранами. Он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

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