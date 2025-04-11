Что будет, если есть авокадо каждый день? 11.04.2025, 8:55

1,434

Ученые дали точный ответ.

Авокадо содержит множество питательных веществ, включая фолат, медь, витамин K, калий и витамин B5. Кроме того, в них много мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, а также клетчатки.

Издание Very Well Health выяснило, что если каждый день кушать авокадо.

Снижает воспаление

Исследование показало, что употребление авокадо снижает уровень С-реактивного белка (CRP), маркера общего воспаления организма. Высокий уровень CRP может свидетельствовать о таких заболеваниях, как:

некоторые виды рака;

болезни сердца;

инфекции;

панкреатит;

ревматоидный артрит.

Улучшает здоровье сердца

Исследования показали, что авокадо оказывает умеренное влияние на снижение уровня «плохого» холестерина, известного как холестерин липопротеинов низкой плотности (LDL).

Другие исследования показали, что замена части ежедневного потребления углеводов целым или половинкой авокадо улучшала несколько показателей воспаления сердечно-сосудистой системы, включая:

кровоток;

общий холестерин;

общие триглицериды.

Улучшает познавательную деятельность

Ежедневное употребление авокадо связано с повышением уровня лютеина в крови, который связан с:

когнитивной гибкостью;

улучшением зрения;

общим когнитивным здоровьем;

зрительной памятью.

Улучшает микробиом кишечника

Исследование показало, что ежедневное употребление примерно одного целого среднего авокадо в день улучшает микробиом кишечника. Употребление авокадо также приводит к увеличению производства одноцепочечных жирных кислот, которые могут помочь в регулировании важных нейротрансмиттеров, изменяющих настроение.

Пищевая ценность авокадо

калории – 80;

белок - 1 грамм (г);

углеводы - 4 г;

клетчатка - 3,4 г;

насыщенный жир - 1 г;

калий - 254 миллиграмма (мг);

витамин B5 - 0,73 мг;

фолат - 44,5 микрограмма (мкг);

медь - 85 мкг;

витамин К - 10,5 мкг.

Авокадо особенно богаты мононенасыщенной жирной кислотой, известной как олеиновая кислота, которая часто встречается в оливках и, как полагают ученые, снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых.

Авокадо также является отличным источником пребиотической и растворимой клетчатки. Было доказано, что пребиотические волокна помогают пищеварению, улучшают иммунную и когнитивную функции и даже снижают уровень холестерина.

Кому нельзя есть авокадо

Исследования не выявили практически никаких рисков, связанных с употреблением авокадо. Однако есть несколько моментов, о которых следует помнить. Не рекомендуется употреблять авокадо, если у вас есть аллергия на него, аллергия на пыльцу березы или аллергия на латекс.

Не рекомендуется употреблять авокадо и другие продукты с высоким содержанием калия тем, у кого диагностированы заболевания почек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com