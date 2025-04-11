Падение вертолета в Нью-Йорке: погиб топ-менеджер Siemens с семьей
- 11.04.2025, 9:04
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Эскобар прибыл в США из Испании
В результате падения вертолета в Нью-Йорке погиб руководитель Siemens Агустин Эскобар. Также среди жертв трое детей в возрасте от 4 до 11 лет.
Об этом сообщает ABC News.
На борту туристического вертолета Bell 206, который накануне упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, были руководитель европейской технологической компании Siemens, его жена и маленькие дети. В результате происшествия никто не выжил.
Агустин Эскобар, его жена Мерс Кампруби Монталь и их дети в возрасте 4, 5 и 11 лет были идентифицированы как жертвы катастрофы вместе с 36-летним пилотом, рассказали западным СМИ источники в правоохранительных органах.
Также отмечается, что личность пилота, который управлял чартерным вертолетом компании New York Helicopters, пока не разглашается.
Национальный совет по безопасности на транспорте США сейчас расследует, что привело к смертельному инциденту в Нью-Йорке.
Что известно о падении вертолета
Авария произошла вчера днем (по местному времени) у побережья реки Драйв в Хобокене (штат Нью-Джерси), чуть более чем через 15 минут после того, как воздушное судно вылетело с вертодрома Уолл-Сент, сообщили официальные лица во время пресс-брифинга.
По словам официальных лиц, вертолет достиг моста Джорджа Вашингтона, а затем повернул на юг и разбился.
Вертолет, идентифицированный Федеральным управлением гражданской авиации как вертолет Bell 206, совершал шестой полет за день.
Официальные лица рассказали журналистам, что воздушное судно нашли перевернутым в воде, когда спасатели прибыли на место происшествия.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время брифинга высказался по поводу катастрофы и заявил, что «наши сердца с семьей и теми, кто на борту».
Эскобар с семьей прибыл в США из Испании
Семья Эскобара прибыла в Нью-Йорк из Барселоны (Испания), сообщили ABC News двое испанских чиновников.
Эскобар был назначен руководителем подразделения Siemens в Испании и Юго-Западной Европе в 2022 году.
Бывший руководитель испанского подразделения Siemens Мигель Анхель Лопес высоко отозвался об Эскобаре. В релизе он отметил, что «в последние годы его работа стала ключевой для успеха Siemens в сфере мобильности и транспорта».