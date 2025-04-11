Путин получил намек
- Александр Кирш, «Обозреватель»
- 11.04.2025, 9:08
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Имеем ситуацию весьма неординарную.
А теперь - к нашей теме, то есть, безусловно, к Трампу.
Человек, ради налоговой льготы похоронивший свою бывшую жену - мать 3-х их общих детей - на территории гольф-клуба, который становится, таким образом, кладбищем и не облагается, избран руководить государством, которое пока что еще является главной страной мира. То есть имеем ситуацию, очень мягко говоря, весьма неординарную.
И процесс пошел. Президент Трамп похвастался, что мировые лидеры один за другим умоляли его уменьшить импортные пошлины и при этом целовали его в задницу, и даже - вроде как плача - продемонстрировал, КАК ИМЕННО они это делали (не как целовали, а как просили), имитируя их плаксивые голоса: «Пожалуйста, сэр, заключим соглашение, я сделаю все!».
Ну а после этого поцеловавшие получили 90-дневную паузу, на протяжении которой будет действовать тариф 10 процентов, а КНР, которая не поцеловала, а наоборот - вступила в тарифную войну, получила тариф 125 процентов, и все это сразу.
Имеем новое мироустройство? Мировое правительство это теперь лично Трамп?
Ждем реакцию Си, но главное - воспримет ли намек на то, кого и куда целовать, Путин…
Александр Кирш, «Обозреватель»