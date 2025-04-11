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В Минске банкротится резидент «Великого камня»

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  • 11.04.2025, 9:23
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В Минске банкротится резидент «Великого камня»

Компания придумала умные капсулы для работы и отдыха.

В Минске банкротится компания «ХоумЛенд Групп», которая придумала умные шумоизолированные кабины для отдыха и работы. Дело рассмотрели 1 апреля в Экономическом суде столицы. Это следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве.

В прошлом году владелец компании Виталий Дмитриев начал процедуру ликвидации, но в ходе выяснилось, что долгов у фирмы на 864 тысячи рублей, а из активов — лишь задолженность других компаний перед ней примерно на 6,8 тысячи. Поэтому ликвидатор подал заявление о банкротстве.

Компания вошла в индустриальный парк «Великий камень» в 2022 году. Тогда сообщалось, что она будет выпускать «аэрокапсулы» — многофункциональные изолированные кабины с управлением вещей через интернет. Этот проект занял второе место на республиканском конкурсе инноваций в 2021 году.

Разработку планировали использовать в офисах, аэропортах и торговых центрах — как для работы, так и для отдыха. Однако реализация, похоже, застопорилась, а компания не справилась с финансовыми обязательствами.

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