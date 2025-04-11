В Польше растет интерес к искусству 11.04.2025, 9:25

Поляки все чаще посещают художественные галереи.

Поляки все чаще посещают художественные галереи. По данным Главного статистического управления Польши, количество посетителей выставок в прошлом году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 12%, передает «Польское радио».

В прошлом году в Польше было организовано более 4 тысяч 100 выставок, их посмотрели 4,5 миллиона человек. Подавляющее большинство — это польские экспозиции; 248 — международные выставки, 122 — зарубежные. Кроме того, польские художественные галереи организовали 59 выставок за пределами страны.

Как по количеству художественных галерей, так и по числу посетителей лидерами являются два воеводства — Малопольское со столицей в Кракове и Мазовецкое со столицей в Варшаве.

На их территории этих воеводств находится более 35% всех художественных галерей страны, в которых побывали почти 60% посетителей.

Наименьшее количество художественных галерей находится в Опольском воеводстве — 2, а наименьшее число посетителей было зарегистрировано в Любуском воеводстве — 33,2 тысяч человек.

В Польше работает 310 художественных галерей. Подавляющее большинство из них — государственные.

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