«А вы видели где-нибудь стада телят в Беларуси?» 9 11.04.2025, 9:30

5,646

Белорус вызвал оживленную дискуссию об отечественной колбасе.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал «колбасу с телятиной» Гродненского мясокомбината, в составе которой найти эту телятину было непросто. Комментаторы принялись изучать состав продукта, пишет «Телеграф».

«Читаем состав: свинина, вода, мясо цыплят, соль… А где ж телятина? А вот она», — нашел автор ролика. Телятина находилась на 9-й строчке текста с составом колбасы. А там, как известно, сначала пишут то, чего больше всего в продукте, и так по убыванию.

В подписи к видео автор заявил, что таким образом производители хотят обмануть покупателей, «и у них это получается». Цена этой колбасы, со слов мужчины, — почти 12 рублей за кило.

@lucas_minsk вот так производители продавцы пытаются нае@ать и у них это,суука,получается ♬ оригинальный звук - Сергей

«С телятиной — это не значит «из телятины», — считает один комментатор.

«Лет 10 назад продукция этого комбината была действительно вкусной, сейчас — полное разочарование», — поделилась другая пользовательница TikTok. Кто-то же написал о «следах телятины» в этой колбасе: «Только следы телятины, раз есть следы, значит, где-то рядом проходила».

Еще один юзер увидел описку в составе: «Там описка! Не с телятиной, а с Е-лятиной» (намек на количество пищевых добавок).

«А вы видели где-нибудь стада телят в Беларуси, чтобы прокормить всю страну и на экспорт? Лично я ни разу не встречал», — задался вопросом комментатор.

«В Беларуси все только натуральное!!!» — высказал мнение другой пользователь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com