«А вы видели где-нибудь стада телят в Беларуси?»9
- 11.04.2025, 9:30
- 5,646
Белорус вызвал оживленную дискуссию об отечественной колбасе.
Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал «колбасу с телятиной» Гродненского мясокомбината, в составе которой найти эту телятину было непросто. Комментаторы принялись изучать состав продукта, пишет «Телеграф».
«Читаем состав: свинина, вода, мясо цыплят, соль… А где ж телятина? А вот она», — нашел автор ролика. Телятина находилась на 9-й строчке текста с составом колбасы. А там, как известно, сначала пишут то, чего больше всего в продукте, и так по убыванию.
В подписи к видео автор заявил, что таким образом производители хотят обмануть покупателей, «и у них это получается». Цена этой колбасы, со слов мужчины, — почти 12 рублей за кило.
@lucas_minsk
вот так производители продавцы пытаются нае@ать и у них это,суука,получается♬ оригинальный звук - Сергей
«С телятиной — это не значит «из телятины», — считает один комментатор.
«Лет 10 назад продукция этого комбината была действительно вкусной, сейчас — полное разочарование», — поделилась другая пользовательница TikTok. Кто-то же написал о «следах телятины» в этой колбасе: «Только следы телятины, раз есть следы, значит, где-то рядом проходила».
Еще один юзер увидел описку в составе: «Там описка! Не с телятиной, а с Е-лятиной» (намек на количество пищевых добавок).
«А вы видели где-нибудь стада телят в Беларуси, чтобы прокормить всю страну и на экспорт? Лично я ни разу не встречал», — задался вопросом комментатор.
«В Беларуси все только натуральное!!!» — высказал мнение другой пользователь.