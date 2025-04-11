Заложник Андрей Окунь

11.04.2025, 9:34

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Как закончит Путин — большой вопрос.

Когда в 2020 году бывшая знаменитая космонавтка Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, я уже тогда понимал, что к далеким звездам наша страна не полетит. Не увидим мы глубокого космоса, не покорим другие планеты, потому что будем упорно всей Россией трудиться не на благо родины, а на благо одного госдедушки.

Поэтому до боли знакомое и осточертевшее до блевоты лицо, восседающее в президентском кресле до 2036 года — это не шутка. Да ему исполнится к тому времени всего-то 83 года. Трамп вон в свои 78 до сих пор барагозит так, что всю мировую арену трясет. И Байден до 82 неплохо держался, ослабел только в самом конце.

А российский Солнцеликий Гарант и здоровый образ жизни ведет, и спортом увлекается, и даже к помощи тувинских шаманов прибегает — все лишь бы сохранить боеспособный вид подольше. И я даже могу согласиться, что делает он это вынужденно, не только из-за клинической зависимости от власти.

Как бы странно это ни звучало, но Путина можно рассматривать в качестве заложника. Он столько дел наворотил за свой несправедливо длинный срок, что единственный его оберег сейчас — это доступ к безграничной власти. Как только он ее лишится, так сразу жизнь заиграет совсем иными красками.

Сегодня издание Euronews, ссылаясь на источники, рассказало, что гаагский трибунал не будет возбуждать дело против Путина, пока тот находится во главе России. Заочный суд может быть проведен после того, как он покинет президентский пост.

Власть тут выступает как своеобразный оберег. Пока ты у руля, тебя будут терпеть и боготворить. Что будет после — большой вопрос. Конечно, можно вспомнить, по какому сценарию уходили на политическую пенсию другие известные самодержцы постсоветского пространства. Тот же Ельцин или, например, бывший президент Казахстана Назарбаев. Все они отдавали власть под гарантии личной безопасности и неприкосновенности активов ближайшего окружения. Но у них и положение было другое: войн они не развязывали.

Как закончит Путин, неизвестно, и вряд ли он захочет рисковать. Тем более что и заложник он во многом по собственному желанию. Велика вероятность, что сидеть он будет с нами, когда нынешние дети уже начнут поступать в университеты. Вот уж точно самодержавная стабильность.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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