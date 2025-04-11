Долгожданный недорогой кроссовер Mazda показали на новых фото 1 11.04.2025, 9:38

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Авто полностью рассекретят до конца 2025 года.

Новый недорогой кроссовер Mazda EZ-60 2026 модельного года является долгожданным автомобилем для сегмента электромобилей. Машину готовят к полноценной премьере со всеми деталями, а пока новинку показали на фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Mazda EZ-60 является электрической альтернативой кроссоверу Mazda CX-5, который тоже готовят к премьере. Автомобиль ранее выехал на дороги для ходовых испытаний. А теперь дизайн полностью рассекретили.

Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Электрический кроссовер полностью рассекретят до конца 2025 года. Техническую часть позаимствуют у нового электрокара Mazda 6e, который разработали в Китае. Новинку будут продавать также и на глобальном рынке, но в КНР машина окажется дешевле.

Автопроизводитель также анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности.

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