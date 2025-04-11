Российские морпехи застряли в ловушке на островах Днепра 2 11.04.2025, 9:42

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Моральное состояние оккупантов — критическое.

Для российских морпехов сложилась критическая ситуация на юге в дельте Днепра в Херсонской области. Агенты движения «АТЕШ» сообщают, что оккупанты застряли без ротаций на островах Нестрига и Бугаз, обеспечение припасами и медикаментами находится на грани срыва, а среди личного состава распространяются инфекционные заболевания.

О ситуации на позициях российских военных со ссылкой на своих агентов из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ партизанское движение «АТЕШ» сообщает в Telegram-канале 10 апреля.

По словам агентов движения, российские пехотинцы оказались в катастрофической ситуации. Командование оккупантов намеренно по несколько месяцев не выводит отдельных военнослужащих бригады с позиций на островах, некоторые остаются там без ротаций с января 2025 года.

Партизаны также сообщают, что обеспечение морпехов ВС РФ на этом направлении практически сорвано. Припасы доставляют на позиции на островах с помощью дронов, но их недостаточно, а раненых эвакуируют на резиновых лодках. Кроме того, бригаде не хватает медикаментов, а сырость и антисанитария провоцируют распространение кожных инфекций, грибка, гнойных воспалений, некоторые из оккупантов получают обморожения.

«Моральное состояние бойцов — критическое», — говорят агенты «АТЕШ».

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