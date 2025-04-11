Белорусский боксер-профессионал Дмитрий Асанов завоевал чемпионский пояс
- 11.04.2025, 9:47
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Бой прошел в Квебеке.
Белорусский боксер-профессионал Дмитрий Асанов завоевал чемпионский пояс WBC Continental Americas в легком весе. Он оказался сильнее 31-летнего бельгийца Франческо Патеры. Бой прошел в Квебеке. Судьи единогласно отдали предпочтение Асанову — 100:90, 100:90, 98:92.
Дмитрию Асанову 28 лет. Он был серебряным призером первых Европейских игр в Баку и выиграл бронзу на взрослом чемпионате мира в 2015-м. Тогда Асанов выступал в весовой категории до 56 кг. В 2018 году стал победителем на чемпионате Европы среди молодежи до 22 лет (выступал уже в весовой категории до 60 кг). В 2019-м Дмитрий Асанов завоевал «золото» на II Европейских играх в Минске.
В профессиональном боксе у Асанова уже 10 побед.