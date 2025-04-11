Сделка на $1,4 миллиарда: Prada покупает Versace 3 11.04.2025, 9:53

Prada рассчитывает перезапустить бренд и сделать его более привлекательным для нового поколения.

Итальянский модный дом Versace вновь меняет владельца. На этот раз бренд переходит под контроль группы Prada, которая завершает сделку по приобретению у американской компании Capri Holdings. Как сообщает ВВС, стороны договорились о цене около 1,39 млрд долларов — на 200 млн меньше первоначально обсуждаемой суммы.

Причиной пересмотра условий стали тарифные потрясения, вызванные политикой Дональда Трампа, и ухудшение рыночной ситуации: акции Capri Holdings, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo, с начала года упали более чем на треть, снизив капитализацию компании до $1,5 млрд.

Изначально Capri рассчитывала выручить за Versace около 3 млрд долларов, но рыночные условия заставили компанию уступить. Дополнительным фактором стал уход Донателлы Версаче с поста креативного директора в марте — ее место занял Дарио Витале, дизайнер из модного дома Miu Miu, входящего в Prada Group.

Бренд, работающий в убыток

Сейчас Versace переживает не лучшие времена. Продажи бренда снизились почти на 11% в последнем квартале — и бизнес оказался убыточным. Причиной частично называют стратегию Capri по лицензированию продукции сторонним компаниям, таким как Luxottica (очки) и Euroitalia (парфюмерия).

Prada, выкупив Versace, рассчитывает перезапустить бренд и сделать его более привлекательным для нового поколения потребителей люкса. В результате сделки на рынке появится группа с выручкой более 6 миллиардов евро, способная составить реальную конкуренцию лидерам отрасли — французским гигантам LVMH и Kering.

Что дальше для Capri?

Capri Holdings решила сосредоточиться на реструктуризации и снижении долговой нагрузки. Напомним, в 2018 году она купила Versace у семьи Версаче за 1,83 млрд евро, а Jimmy Choo — за 1,35 млрд долларов в 2017-м. Теперь оба бренда оказались под вопросом — компания уже рассматривает возможность продажи и обувного направления.

Аналитики считают, что избавление от проблемных активов даст Capri шанс укрепить позиции основного бренда — Michael Kors, на долю которого приходится около 70% всей выручки группы, но который также теряет популярность на фоне общего спада в люксовом сегменте.

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