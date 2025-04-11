Дракон в Мостах вынудил лукашистов засуетиться

Дракон в Мостах вынудил лукашистов засуетиться17
- 11.04.2025, 10:01
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Среди руководства города начался переполох.
В Мостах в Гродненской области руководство города просят убрать с центральной площади скульптуру дракона. Группа граждан считает, что она «навязывает чужие нашей культуре ценности», передает «Еврорадио».
С этим вопросом целая делегация приходила на прием к председателю Мостовского райисполкома Андрею Санько. «Они выразили недовольство скульптурой и пояснили, что дракон не является символом народной культуры, да и в христианстве он противостоит Богу», — пишет районная газета.
Противники дракона предложили установить «скульптуры, популяризирующие материнство, Отечество».
Почти трехметровая металлическая скульптура дракона, как символа 2024 года, появилась в конце 2023-го у входа в районный центр культуры. Идея появления этого арт-объекта принадлежит как раз руководителю города, а выполнил ее за два месяца монтажник местной сельхозтехники Михаил Кучун. «Дракон станет отличной фотозоной и привлечет внимание не только жителей района, но и туристов», — говорил Санько. Сейчас он ссылается на то, что скульптуру установили, «учитывая интересы молодежи». Чтобы решить ее судьбу, в Мостах будут изучать общественное мнение.