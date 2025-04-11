Сон на «инаугурации» Лукашенко не помешал чиновнице получить новую должность 2 11.04.2025, 10:18

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Ее кандидатура была согласована еще месяц назад.

Совет Гомельского областного объединения профсоюзов 10 апреля избрал своей главой Елену Кличковскую, которая до этого более 10 лет возглавляла управление делами Гомельского облисполкома. Не помешало этому и то, что чиновница уснула на «инаугурации» Александра Лукашенко 25 марта, пишет «Флагшток».

Издание отмечает, что избрание Елены Кличковской руководителем профсоюзов Гомельщины было формальностью, так как ее кандидатура была согласована еще месяц назад.

Новая глава профсоюзов назвала своими задачами рост числа членов профсоюза в негосударственном секторе экономики, а также «воспитание молодежи, увеличение гражданско-патриотических акций».

Кличковская стала известной после того, как на «инаугурации» Александра Лукашенко 25 марта то ли уснула, то ли долго сидела с закрытыми глазами. Через два дня она была отправлена в отставку, но как оказалось, только для того, чтобы занять новую должность.

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