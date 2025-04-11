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Офицер армии США: Россия имеет второсортный флот без авианосцев

  • 11.04.2025, 10:20
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Офицер армии США: Россия имеет второсортный флот без авианосцев

Морская авиация устарела, пилоты без должной подготовки, а моряков отправляют воевать на суше.

Российский авианесущий флот исчерпал себя. Единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» годами не может вернуться в строй. Новых программ строительства нет, пишет экс-офицер пехоты армии США, оборонный консультант Брент Иствуд для 19FortyFive.

«Вы только посмотрите на проклятое ведро болтов «Адмирал Кузнецов», который годами был клоунским шоу и все еще ремонтируется», - пишет автор.

Россия систематически не способна создавать авианосцы. Причины: ограниченное финансирование из-за войны, нехватка квалифицированных кадров, слабая судостроительная база, ориентация на сухопутные боевые действия.

Ставка сделана на подводные лодки и ракетоносцы. Авианосцы - сложные, дорогие, требуют большой инфраструктуры и зарубежных баз. Россия этого не имеет.

Командование отдает предпочтение ракетным крейсерам и эсминцам. Ядерная триада остается приоритетом - в том числе баллистические ракеты с подводных лодок.

Путин не проявляет заинтересованности во флоте. Его внимание сосредоточено на танках, самолетах, гиперзвуковом и ядерном оружии.

Проблемы с надводными кораблями показал пример флагмана «Москва», уничтоженного украинской ракетой. Вне региональных вод флот выходит редко. Исключения - Арктика и Тартус в Сирии.

Строительство авианосцев также осложняется демографическим кризисом - дефицит трудоспособного населения, нехватка специалистов для работы на верфях. Часть кадров мобилизуют на фронт.

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