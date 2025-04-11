СМИ: Вооруженный белорус напал с пистолетом на полицейских в России

СМИ: Вооруженный белорус напал с пистолетом на полицейских в России1
- 11.04.2025, 10:29
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Задержанный доставлен в отделение полиции.
В российском Обнинске мужчина с чем-то похожим на пистолет пытался напасть на двух сотрудников полиции. Им пришлось стрелять в воздух и применить «боевые приемы борьбы», сообщило управление МВД по Калужской области России.
Все началось с того, что прохожий рассказал госавтоинспекторам, что в автомобиле во дворе дома сидит мужчина, который, видимо, пьян.
«Подойдя к автомобилю, полицейские увидели, что гражданин вышел из машины и, направляя на них предмет, похожий на пистолет, стал двигаться в их сторону», - рассказали в полиции.
Требования полицейских мужчина игнорировал, силовики произвели предупредительные выстрелы в воздух.
«Гражданин продолжил проявлять агрессию в сторону полицейских. Тогда, применив боевые приемы борьбы, госавтоинспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства», - сообщили в УМВД.
Похожий на оружие предмет изъят и будет направлен на исследование. По данному факту проводится проверка.
По данным телеграм-канала Baza, задержанный - гражданин Беларуси.