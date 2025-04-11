Панама разрешила войскам США размещаться у Панамского канала 1 11.04.2025, 10:36

Но не создавать военные базы.

Войска США смогут разместиться на ряде объектов вдоль Панамского канала в рамках нового соглашения между Вашингтоном и Панамой. Детали уже подписанного «высшими должностными лицами» документа приводит агентство AFP, пишет «Немецкая волна».

По данным агентства, соглашение позволяет военнослужащим США размещаться на контролируемых Панамой объектах для обучения военных, отработки маневров и ряда других мероприятий. В то же время США не могут строить новые военные объекты на перешейке.

Однако и в таком виде соглашение дает Вашингтону право на размещение неопределенного количества военнослужащих на использовавшихся в прошлом военных базах, построенных США во время владения Панамским каналом десятилетия назад, отмечает AFP. Агентство называет это крупной уступкой президенту США Дональду Трампу в его стремлении восстановить влияние Вашингтона на морской путь.

Пентагон обвинил Китай в шпионаже с помощью Панамского канала

Перед подписанием соглашения о Панамском канале между Панамой и Вашингтоном в Панаму направился с визитом министр обороны США Пит Хегсет. На фоне этого он заявил, что компании из Китая «продолжают контролировать важнейшую инфраструктуру в зоне канала», и что это в свою очередь «дает Китаю возможность шпионить за происходящим в Панаме».

Говоря о контроле инфраструктуры Панамского канала, Хегсет вероятно подразумевал два ключевых порта на нем, которыми управляет гонконгский холдинг CK Hutchison. В начале марта американские инвесторы договорились с холдингом о продаже этих портов, но китайский антимонопольный регулятор заявил о необходимости проверить сделку и отложил ее.

Хегсет также пообещал, что США «вместе с властями Панамы и другими партнерами» вернут канал из-под влияния Китая и откроют его для всех стран. При этом министр обороны США заявил, что Вашингтон согласовал с Панамой свободный и беспошлинный проход для американских военных судов через канал. Это высказывание опроверг министр по делам Панамского канала Хосе Рамон Икаса - по его словам, страна по-прежнему будет запрашивать у Вашингтона «компенсации» за проход военных кораблей.

Трамп ослабляет позиции Китая в Панамском канале

Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, США построили в 1914 году. До 1999 года страна контролировала этот 82-километровый водный путь, а затем он был полностью передан Панаме.

Президент США Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом в конце января неоднократно заявлял о том, что для Вашингтона важно вернуть контроль над Панамским каналом.

В ответ на слова Трампа президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что канал не был «подарком от США» и будет по-прежнему принадлежать возглавляемой им стране. При этом после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в начале февраля Мулино отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

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