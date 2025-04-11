Эксперт: В Кремле шок из-за новых цен на нефть 1 11.04.2025, 10:49

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Выбирают из двух вариантов.

Падение цен на нефть давит на Россию. Если эта тенденция будет сохраняться, то у страны-агрессора действительно начнутся проблемы. Им нужны высокие цены на нефть.

Об этом «24 Каналу» рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, заметив, что в 2020 году был момент, когда цены на нефть были отрицательными, а затем держались на уровне 20-30 долларов за баррель в течение нескольких месяцев. Тогда Россия могла рассчитывать на фонд национального благосостояния. Сейчас ситуация другая.

Что произойдет, если цены на нефть будут низкими

Как отметил Ширяев, расходы России на войну составляют буквально триллионы рублей. Если цены на нефть в течение длительного времени будут низкими, то у него будут проблемы с деньгами на боевые действия.

«Сокращать расходы на войну – это потеря преимущества. Пока он хочет продолжать давить. Но тогда ему надо будет выбирать: или идти на сделку с Трампом, или продолжать войну. Если выходить из войны, то непонятно, что делать с внутриполитической обстановкой и с экономической системой, которая слишком завязана на деньги, которые бюджет выделяет под военное производство», – сказал Ширяев.

Если Путин захочет продолжать войну при низких ценах на нефть, то у него возникнут еще большие проблемы. Резервы из фонда национального благосостояния достаточно низкие. Тогда ему придется печатать деньги. А это – путь к гиперинфляции.

«Каждый год фонд сокращается. Тогда надо будет занимать деньги. Независимые инвесторы не хотят покупать облигации. Тогда надо печатать «фантики». Поэтому снижение цены на нефть – это однозначно проблемы с бюджетом и гиперинфляция», – отметил Ширяев.

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