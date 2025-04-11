Сколько зарабатывали древние римляне в пересчете на современные деньги 3 11.04.2025, 10:45

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Ученые поразили подсчетами.

Римская империя была не только самой могущественной державой своего времени, но и самой богатой. Единственное государство, которое могло бросить ей вызов в то время - Империя Хань (будущий Китай). Группа историков попыталась сравнить экономические показатели обеих империй и подсчитала, сколько же денег генерировали две экономики, если считать в понятных нам ценах.

Так, в своем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, исследователи сравнивали Рим образца 165 года нашей эры и Хань образца 2 года нашей эры. Это были периоды наибольшего расцвета для каждого из государств соответственно.

Поскольку структура тогдашней и современной экономики очень разные, в качестве базового ориентира ученые взяли 333 кг пшеницы. Это условный «прожиточный минимум», который учитывает физический объем пищи, необходимый человеку того времени в год (250 кг) плюс объем пшеницы в эквиваленте стоимости непродовольственных товаров, необходимых человеку тех времен.

Ориентируясь на дошедшие до нас документы, ученые подсчитали, что ВВП на душу населения в Древнем Риме составлял эквивалент 750 кг пшеницы, то есть был в 2,25 раза выше условного прожиточного минимума. В империи Хань ситуация была немного хуже, но не намного. Средний ВВП на душу населения там составлял условные 626 кг пшеницы в год, то есть в 1,88 раза превышал «прожиточный минимум».

Но ВВП на душу населения - это не размер дохода, а лишь показатель эффективности экономики в целом. В отдельной таблице авторы исследования указали именно доходы отдельных слоев населения, оцененные в «прожиточном минимуме». Так, основная масса римского населения (около 70%) зарабатывали примерно 1,34-1,88 «прожиточного минимума» (446-626 кг пшеницы в год). В империи Хань самая большая группа населения (около 75%) зарабатывали примерно 1,03-1,44 «прожиточного минимума» (342-479 кг пшеницы в год).

Другой вопрос - как перевести «прожиточный минимум» двухтысячелетней давности в современные деньги. Авторы исследования приравняли его к расходам на физическое выживание жителя США в ценах 1990 года - это 400 долларов в месяц.

То есть в ценах США 1990 года среднестатистический римлянин зарабатывал 536-752 доллара в месяц. А житель империи Хань зарабатывал 412-576 долларов в месяц.

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