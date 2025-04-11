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В центре Гродно заметили необычные металлические конструкции

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  • 11.04.2025, 11:26
  • 1,494
В центре Гродно заметили необычные металлические конструкции

Оказывается, это часть подготовки города к очередному теплому сезону.

Гродно заслуженно пользуется славой одним из самых необычных в плане архитектуры городов страны. Впрочем, в последние годы к его званию можно прибавлять слова и «яркий», и «цветочный». В новом теплом сезоне центральные улицы буквально расцветут, пишет Newgrodno.

Оказывается, большие металлические арки, которые появились на пешеходной Советской улице, вскоре станут основной для цветочных композиций. Таким образом, улица превратится в яркий живой и разноцветный туннель. Прогулки по центру города, кажется, станут еще более интересными.

Кстати, цветы высадят и в привычных локациях. Причем, не только на клумбах. Например, цветочным мостом в этом сезоне вновь станет и Старый мост через Неман. Его ограждения, как и в прошлом году, превратят в живую яркую изгородь из тысяч разнообразных цветов.

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