Милионные активы «Беларуськалия» пойдут на благо Украины 11.04.2025, 11:12

Белорусское предприятие лишено права на компенсацию.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 9 апреля удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к ОАО «Беларуськалий» о применении санкций в виде взыскания в доход государства активов подсанкционного лица, пишет «Позірк».

Украинское ведомство сообщило вечером 10 апреля, что, согласно решению ВАКС, взыскано более 70 тыс. тонн хлористого калия; денежные средства на сумму более 250 млн гривен в эквиваленте (свыше 6 млн долларов), 1.545 железнодорожных вагонов, 48% уставного капитала ООО «АГРОРОСКВЕТ», соучредителем которого является Белорусская калийная компания.

На основании закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» белорусское предприятие лишено права на компенсацию стоимости принудительно отчужденного имущества.

Судебное решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины.

Украинский Минюст заявил, что упомянутое предприятие является «ведущим государственным производителем калийных удобрений в Беларуси и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Республики Беларусь, полностью контролируемой ее политической верхушкой, в том числе непосредственно Александром Лукашенко».

«ОАО «Беларуськалий» своими действиями способствует ведению войны против Украины — в частности, через финансово-хозяйственные отношения с предприятиями военно-промышленного комплекса российской федерации и оккупационными администрациями самопровозглашенных «днр» и «лнр», — подчеркнуло ведомство (сохранено оригинальное написание).

Кроме того, говорится в сообщении, «компания предоставляла транспортные средства и помещения для пребывания украинских детей, вывезенных с временно оккупированных территорий на территорию Республики Беларусь, а также принимала участие в организации и финансировании мер, направленных на поддержку политики государства-агрессора по отрицанию права украинского народа на самоидентификацию».

Министерство выразило признательность за предоставленную информацию Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, Службе внешней разведки, Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Национальному антикоррупционному бюро, Офису генпрокурора, Бюро экономической безопасности.

О том, что Минюст Украины подал в суд иск о применении к предприятию «Беларуськалий» ограничительных мер, предусмотренных законом «О санкциях», стало известно 13 марта.

15 ноября прошлого года Агентство по розыску и менеджменту активов Украины объявило о реализации 30.431 т арестованного ранее белорусского калия. Впоследствии по итогам семи аукционов он был практически полностью распродан. Все средства от реализации арестованных активов традиционно направляются на усиление экономики и обороноспособности Украины.

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