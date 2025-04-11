Сейм Литвы рассмотрит предложение об освобождении фермерского самогона от акциза 11.04.2025, 11:17

За такие поправки к закону в первом чтении проголосовало большинство депутатов.

Сейм Литвы рассмотрит предложение об освобождении фермеров, производящих традиционные алкогольные напитки, от уплаты акцизов и обязательства по созданию акцизных складов, сообщает delfi.lt.

В четверг за такие поправки к закону об акцизном налоге в первом чтении проголосовали 37 депутатов Сейма, 16 воздержались, а 14 были против.

Основным комитетом, который будет рассматривать проект, станет Комитет по бюджету и финансам (КБФ), а дополнительными комитетами по рассмотрению этих предложений станут Комитет по сельским делам (КСД) и Комиссия по профилактике зависимостей.

Ожидается, что проект вернется в зал пленарных заседаний для рассмотрения 17 июня.

Как поясняет инициатор предложения, консерватор Казис Старкявичюс, фермерам уже разрешили производить традиционные алкогольные напитки, если они используются для собственных семейных нужд или для дегустации в сельских усадьбах. По его словам, эти изменения позволят реализовать это на практике.

«Уже принят закон, разрешающий производство самогона. В законе предусмотрено, что разрешается производить в небольших количествах и только для личного потребления. Этот проект о том, чтобы его производителям не нужно было создавать склады, как всем остальным, что обременило бы их», — заявил Старкявичюс на заседании Сейма.

Как поясняет инициатор, в случае применения акцизов к производителям традиционных напитков это бы не оказало существенного влияния на государственный бюджет, но из-за небольшого допустимого объема производства продукта это бы стало несоразмерным налоговым бременем для фермеров.

Более того, по его словам, поскольку эти напитки являются частью наследия Литвы, их производство необходимо поощрять. В сентябре 2024 года были приняты поправки к Закону об алкоголе, вступившие в силу 1 ноября 2024 года, которые позволили фермерам производить не более 100 литров традиционных алкогольных напитков в течение календарного года для собственных нужд. Эти напитки могут использоваться для семейных нужд или для дегустации на месте.

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