Путин куда-то пропал и происходящее не комментирует 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.04.2025, 11:33

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В России появилось свое гротескное «Сан-Антонио».

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные ТГ каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», - так пресс-Песков отреагировал на чудовищную историю в чеченском Ачхой-Мартане, где тело 17-летнего Эскерхана Хумашева, застреленного при нападении на сотрудников ДПС (двое из них были ранены, а один скончался в больнице), выставили на публичное обозрение на площади у местной администрации, согнав на нее бюджетников и, вероятно, родственников юноши.

Видео опубликовал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO.

Накануне Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что организаторы нападения на пост ДПС находятся в Турции и Украине. И призвал фактически к кровной мести и «выселению» родственников преступника (это говорит глава региона, чей народ, как и многие другие, пережил преступную сталинскую депортацию 1944 года!):

«МВД, Росгвардии совместно с ФСБ надо выселить из республики отцов и братьев тех, кто за этим стоит. Их имущество требуется изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, тогда других родственников нужно выслать. То же самое касается и того, который напал на пост ДПС».

Прикрывать «Украиной» подобные преступления силовиков внутри страны стало трендом, который окончательно легализовали еще год назад Путин, Бортников и Патрушев после теракта в «Крокусе» и публичных пыток предполагаемых террористов.

Так что на вопрос о том, как в Кремле расценивают такую «акцию» властей Чечни, Песков ничего отвечать не стал.

Ну а сам Путин (который опять надолго куда-то пропал из публичного пространства), такую «ерунду» в принципе не комментирует. Особенно в Чечне, где лично разрешил Кадырову и его нукерам еще и не такое творить: тот может открыто плевать хоть на федеральных следаков, хоть на «чекистов».

А вот член путинского совета по правам человека, журналист «МК» Ева Меркачева не сдержалась, назвав произошедшее «дикостью» и «средневековьем»:

«Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад».

Эх, осторожнее, Ева! Как бы не заставили «извиняться» за оскорбление местных «традиционных ценностей» и «дискредитацию армии».

Тут недавно даже сам генерал пропагандистских войск Владимир Соловьев был вынужден «извиняться», лебезя, унижаясь и пресмыкаясь перед чеченскими силовиками из «Ахмата» и лично их командиром и «своим другом» Апти Алаудиновым, за неосторожные слова во время одной из истерик в эфире.

Чечня сегодня это не вымышленная кавказская советская республика, где правит гайдаевский товарищ Саахов, над которой принято потешаться. Она превратилась в какое-то гротескное «Сан-Антонио» из старого американского вестерна, «где не действует правосудие».

Но отличие путинской России от Дикого Запада в том, что никакие «законники» туда даже теоретически никогда не сунутся, чтобы приструнить захватившего город главаря бандитов и вернуть власть шерифу. Потому что в Белом доме Кремле сидит такой же персонаж, только более прилизанный и масштабный.

И в страшном сне не представить, какой кровью все это может закончиться, когда оба уйдут - рано или поздно. Не только в Сан-Антонио (Ачхой-Мартане) и всей Чечне, а в России в целом, где по сути все то же самое, разве что пока не настолько рутинно и публично (если не брать в расчет расправы над известными политическими оппонентами).

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