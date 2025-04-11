Стала известна дата открытия крупного торгового центра Avia Mall в Минске

Стала известна дата открытия крупного торгового центра Avia Mall в Минске7
- 11.04.2025, 11:38
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Уже совсем скоро.
Открытие торгового центра Avia Mall в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» запланировано застройщиком на май 2025 года. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на телеграм-кангал Октябрьского района столицы.
В настоящее время владелец центра вкладывает значительные ресурсы в проработку всех аспектов, связанных с открытием объекта, а также ведет работу по координации деятельности арендаторов, осуществляющих переобустройство и перепланировку арендных площадей внутри торгового центра.
Якорным арендатором в ТЦ выступит ООО «Гринрозница».
Напомним, дата открытия Avia Mall переносилась трижды. Изначально его хотели открыть в 2022 году, затем в 2023-м, а потом пообещали, что ТЦ начнет работу в 2024-м.