Стала известна дата открытия крупного торгового центра Avia Mall в Минске 7 11.04.2025, 11:38

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Иллюстрация: t.me/okt_minsk_official

Уже совсем скоро.

Открытие торгового центра Avia Mall в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» запланировано застройщиком на май 2025 года. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на телеграм-кангал Октябрьского района столицы.

В настоящее время владелец центра вкладывает значительные ресурсы в проработку всех аспектов, связанных с открытием объекта, а также ведет работу по координации деятельности арендаторов, осуществляющих переобустройство и перепланировку арендных площадей внутри торгового центра.

Якорным арендатором в ТЦ выступит ООО «Гринрозница».

Напомним, дата открытия Avia Mall переносилась трижды. Изначально его хотели открыть в 2022 году, затем в 2023-м, а потом пообещали, что ТЦ начнет работу в 2024-м.

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