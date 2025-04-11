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Британия нашла способ привлечения Путина к ответственности

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  • 11.04.2025, 11:53
  • 3,636
Британия нашла способ привлечения Путина к ответственности

По образцу одного известного процесса.

Великобритания активно поддерживает создание международного трибунала для судебного разбирательства по делу Владимира Путина, предлагая модель Нюрнбергского процесса как основу для нового суда. Лондон намерен в ближайшее время выступить с поддержкой данной инициативы, несмотря на возражения со стороны Дональда Трампа, предает The Telegraph.

В мае 2025 года Великобритания намерена официально заявить о своей поддержке создания международного трибунала, который будет рассматривать дела в отношении высокопоставленных представителей РФ за военную агрессию против Украины.

Лондон планирует выступить с этим предложением в Совете Европы, выразив свою решительную позицию в отношении ответственности власти РФ за начало войны и ее последствий.

Это решение стало возможным благодаря усилиям Филиппа Сэндса, известного юриста и директора Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона, который активно лоббирует идею такого суда.

Он уже встретился с Генпрокурором Великобритании Ричардом Хермером, чтобы обсудить дальнейшие шаги в реализации этого проекта. Инициативу также поддержали политические деятели Соединенного Королевства, включая бывших премьер-министров, несмотря на позицию США.

Источник издания в британском правительстве прокомментировал ситуацию следующим образом: «Украина неизменно добивается привлечения к ответственности за решение России развязать эту незаконную войну, и Великобритания последовательно поддерживает этот призыв. Международное сообщество, очевидно, настроено на то, чтобы добиться наказания за акт агрессии. А позиция США — это внутреннее дело США».

Филипп Сэндс стал одним из первых, кто выдвинул инициативу создания специального суда для расследования преступлений агрессии, совершенных РФ, включая военные преступления, связанные с вторжением и оккупацией. Эта концепция была поддержана рядом западных государств, которые подчеркивают важность привлечения лидеров РФ к ответственности не только за нарушения международного гуманитарного права, но и за их политическое решение о начале войны.

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