Россельхознадзор нашел в продукции пяти белорусских предприятий «различные вещества» 2 11.04.2025, 12:05

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Введен режим усиленного лабораторного контроля.

В отношении продукции пяти белорусских производителей из-за выявленных нарушений Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля.

Согласно официальному письму ведомства, в продукции указанных предприятий были обнаружены различные опасные вещества и бактерии. Так, в рыбной продукции ООО «Фишмэн Пауэр» выявлены бактерии группы кишечной палочки, а в премиксе для птиц от ЗАО «Экомол Агро» — сальмонелла.

Кроме того, в продукции из птицы от ЗАО «Серволюкс Агро» и ОАО «Смолевичи Бройлер» обнаружены листерии и динитрокарбанилид. В вареной колбасе производства ООО «Велес-Мит» найдены бензилпенициллин и метаболит фурацилина.

В связи с этим Россельхознадзор направил обращение в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой изменить статус этих предприятий в реестре Таможенного союза, присвоив им категорию «усиленный лабораторный контроль».

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