Россия может готовить комплексное соглашение с США до 9 мая 11.04.2025, 12:07

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Глава Минобороны Эстонии заявил об определенных «знаках».

Российская Федерация (РФ) может попытаться заключить комплексное соглашение с Соединенными Штатами Америки (США) до 9 мая из-за своей любви к «особым» датам.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура.

Как отметил Певкур, из-за угрозы заключения сделки Запад должен ускорить поставки помощи Украине «настолько быстро, насколько это возможно».

Отвечая на вопрос о том, почему он ожидает этого, он заявил: «Я читаю знаки... Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) всегда был (внимательным к важным, - ред.) датам». Также он напомнил о том, что 23 февраля Россия отмечает день российской армии, а 24 февраля 2022-го - страна-террорист прибегла к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

«Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к этому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное... Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, вместе с Соединенными Штатами, которые в настоящее время находятся за столом переговоров», - добавил он.

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