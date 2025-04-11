Торги на Уолл-стрит закрылись в четверг падением индексов 11.04.2025, 12:13

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Волатильность рынка США связана с действиями Дональда Трампа по пошлинам.

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением основных индексов после рекордного за много лет однодневного роста в среду. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones подешевел на 2,50%, индекс S&P 500 подешевел на 3,46%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 4,31%, пишут «Детали».

В моменте спад S&P 500 достигал 6,1%, что стало максимальным откатом с марта 2020 года. Волатильность рынка США связана с действиями президента Дональда Трампа по пошлинам. Как сообщил в четверг вечером представитель Белого дома телеканалу CNBC, пошлина США на китайский импорт в настоящее теперь составляет 145%.

Ранее, 10 апреля, в Китае вступили в силу таможенные пошлины в размере 84% на все товары из США. Накануне Пекин объявил о повышении тарифов на импорт продукции из Соединенных Штатов с 34 до 84 процентов в качестве ответного шага на действия президента Трампа. В ответ президент США сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

«Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию относительно повышения пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

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