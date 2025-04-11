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В Гродно маршрутка повисла на светофоре

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  • 11.04.2025, 12:14
  • 2,440
В Гродно маршрутка повисла на светофоре

Водитель не смог плавно повернуть.

Вчера около 14:00 в Гродно водитель маршрутки не смог плавно повернуть с проспекта Янки Купалы на улицу Кабяка.

Микроавтобус врезался в светофор на островке безопасности, сообщает AutoGrodno.

Автомобиль наклонил столб светофора и завис на нем, оторвавшись передними колесами от земли. В таком состоянии маршрутка провисела несколько часов, привлекая внимание прохожих и вызывая заторы.

Пострадавших в ДТП не было.

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