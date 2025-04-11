«Хизбалла» начала сдавать оружие севернее Литани
- 11.04.2025, 12:43
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Ливанская армия вошла в лагеря террористов.
Ливан подтвердил приверженность к разоружению «Хизбаллы». Местные СМИ сообщают, что группировка сдает военным оружие не только к югу от реки Лиани, но и севернее ее, пишут «Детали».
Ливанская армия вошла в лагеря «Хизбаллы» к северу от Литани, сообщает Al-Jadeed. Также террористы продолжают сдавать оружие в Южном Ливане. И, по сведениям издания, этот процесс близок к завершению.
Одновременно с этим министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи сделал несколько важных заявлений в интервью Asharq Al-Awsat. Он подтвердил, что США давит на страну и обещает, что Бейрут не получит никакой иностранной помощи, пока не восстановит монополию государства на оружие.
Раджи добавил, что ливанское правительство солидарно с этим требованием. «Ни одна страна в мире не должна мириться с тем, что оружие находится вне рамок ее институтов», — сказал он.
Как следует из интервью, многие ливанцы увязывают разоружение «Хизбаллы» с разоружением местных палестинских беженцев. Оказывается, популярно мнение, что одни вооруженные террористы как-то уравновешивают других. Министр не согласился с этой позицией, но отметил, что разоружиться, конечно, должны и палестинцы, и шиитские боевики.
«Мы хотим, чтобы оружие ливанской армии было единственным, которое защитит нас как ливанцев», — заявил Юсеф Раджи.