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На рынке труда Беларуси сложилась нетипичная ситуация

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  • 11.04.2025, 12:44
  • 2,506
На рынке труда Беларуси сложилась нетипичная ситуация

Число вакансий приблизилось к психологической отметке.

В Беларуси продолжает нарастать дефицит кадров. На 11 апреля в целом по стране требуется чуть больше 198 тысяч работников. Для сравнения: на 3 марта нужно было 188,7 тысячи человек, а в середине января — почти 182,3 тысячи, пишет «Зеркало».

Как выглядит ситуация по регионам

Больше всего вакансий насчитывается в Минске — чуть больше 54 тысяч. Для сравнения: в Минской области — 32,9 тысячи, в Брестской — почти 25,1 тысячи.

Напомним, в Минтруда ранее заявляли, что именно столица и эти два региона «демонстрируют высокую потребность в кадрах».

Какие у нанимателей обещания по деньгам

Что касается зарплат, которые предлагают наниматели, то от 1000 рублей и выше готовы платить почти по 130,9 тысячи вакансий. Как правило, в объявлениях указывают суммы до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше. При этом примерно по 11 тысячам предложений соискателям обещают зарплаты до минимальной, которая сейчас составляет 726 рублей. Зачастую такие вакансии предполагают частичную занятость.

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