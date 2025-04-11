Polestar рекордно увеличил продажи электрокаров, заманив водителей Tesla скидками 11.04.2025, 13:02

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План сработал.

В первом квартале 2025 года производитель электрокаров Polestar продал на 76% больше авто, чем в начале прошлого года, благодаря активному привлечению бывших владельцев Tesla, пишет NV.

Polestar выпускает электрический фастбэк Polestar 2 и электрический внедорожник Polestar 3,. Вскоре поступит в продажу электрический внедорожник Polestar 4. Автопроизводитель не разбивает данные о своих продажах по моделям, но информирует в последнем отчете, что в целом продал 12 304 автомобиля за первые три месяца этого года. Это существенно лучше прошлогоднего результата в 6 975 авто за квартал.

Достичь таких результатов удалось, в частности, благодаря стратегии «активных продаж», к которой шведский бренд прибегнул на фоне проблем своего главного конкурента Tesla. Среди прочего компания предложила скидки до 5000 долларов для водителей Tesla, которые хотят арендовать новый кроссовер Polestar 3.

После того, как Polestar начал предлагать свой бонус для водителей Tesla, руководитель отдела продаж Джордан Хофманн написал в LinkedIn, что заказы на Polestar 3 были «невероятными».

Продолжительность скидок от Polestar неизвестна, поскольку последствия пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, могут повысить цены на автомобили. Polestar производит свои модели в США и Китае. Также компания планирует производить Polestar 4 в Южной Корее со второй половине 2025 года.

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