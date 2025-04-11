Удар «молотом»: украинский МиГ-29 уничтожил под Херсоном командный пункт РФ 11.04.2025, 13:04

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Атака была проведена с применением французских авиабомб AASM HAMMER.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины нанес точечный авиаудар по ротному командному пункту и зданию с личным составом российской армии на временно оккупированной территории Херсонской области. Атака была проведена с применением двух французских авиабомб AASM HAMMER, сообщает «Фокус».

Видео удара опубликовано 10 апреля в телеграм-канале «Соняшник», а геолокацию объекта — село Бабье, Херсонской области — подтвердили OSINT-исследователи из WarArchive.

На кадрах зафиксировано, как две управляемые бомбы с высокой точностью поражают два соседних здания, полностью разрушив застройку

«Авиация продолжает работать на всех направлениях, экипаж МиГ-29 точным сбросом уничтожает ротный командный пункт и сарай где привычно для них размещалось подразделение охраны», — говорится в сообщении.

AASM HAMMER

AASM (Armement Air-Sol Modulaire), также известный как HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range), — французский модульный комплект для модернизации свободнопадающих бомб, аналогичный американскому JDAM. Он включает:

Носовую часть с инерциальной навигацией и GPS-коррекцией, а также опционально — тепловизионной или лазерной системой наведения.

Хвостовую часть с ускорителем, позволяющим значительно увеличить дальность применения.

Существуют два основных типа комплекта: HAMMER-250 — для бомб Mk.82 калибром 227 кг и HAMMER-1000 — для бомб Mk.84 калибром 908 кг.

Применение этих боеприпасов с истребителей МиГ-29 стало возможным благодаря адаптации западных вооружений под советские платформы, что расширяет возможности украинской фронтовой авиации в глубине оккупированной территории.

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