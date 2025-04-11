В Беларусь идет потепление 11.04.2025, 13:14

Местами будет до 22 градусов тепла.

В Беларуси после морозов и снегопадов начинается потепление. Белорусы почувствуют его уже в ближайшие выходные.

В субботу, 12 апреля, ночью и утром почти по всей стране возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Днем преимущественно без осадков.

В ночные часы температура воздуха составит от -5 до +1 градуса, в дневные часы — от +4 на востоке до +12 на западе.

В воскресенье местами возможны небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Ночью будет от -2 на Гомельщине до +6 на северо-западе страны, днем — от +6 на востоке до +19 на Брестчине.

В понедельник днем прогнозируется 12-19 тепла, а по западу Беларуси местами — до +22. На западе возможны кратковременные дожди.

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