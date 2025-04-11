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Министр обороны Британии сделал важное заявление о войне в Украине

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  • 11.04.2025, 13:18
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Министр обороны Британии сделал важное заявление о войне в Украине
Джон Хили

Этот год станет решающим.

Великобритания выделяет Украине новый пакет помощи Украине. В этом контексте министр обороны Джон Хили высказался о «критическом годе» в войне.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет Sky News.

«Наша задача как министров обороны - доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов», - говорит он.

Глава министерства призвал присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Украине.

«Сегодня мы пообещаем выделить еще миллиарды (на финансирование украинских военных, - ред)», - говорит он.

Также Хили высказался о «критическом годе» в войне в Украине.

«2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире», - сказал он.

Новый пакет помощи Украине от Британии

Он также отметил, что Великобритания выделила утром 11 апреля 350 млн фунтов стерлингов на помощь Украине, - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.

По словам Хили, в британский пакет помощи входят в частности радары, противотанковые мины, ты сотни тысяч дронов.

Также Хили добавил, что в пакет британской помощи входит и финансирование на ремонт военной техники.

«Это часть новых усилий, чтобы отремонтировать тысячи украинских машин», - сказал министр.

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