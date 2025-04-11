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Нелегалы опять «отличились» на белорусско-польской границе

  • 11.04.2025, 13:30
  • 2,058
Нелегалы опять «отличились» на белорусско-польской границе

Польские пограничники поделились подробностями.

Вчера Погранслужба Польши зафиксировала 55 попыток незаконного проникновения на территорию страны со стороны Беларуси.

В польские патрули бросали камни, против 9 человек ведутся действия с целью их задержания.

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