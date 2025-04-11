Нелегалы опять «отличились» на белорусско-польской границе
- 11.04.2025, 13:30
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Польские пограничники поделились подробностями.
Вчера Погранслужба Польши зафиксировала 55 попыток незаконного проникновения на территорию страны со стороны Беларуси.
В польские патрули бросали камни, против 9 человек ведутся действия с целью их задержания.
1⃣0⃣ kwietnia na granicy z 🇧🇾 odnotowano 5⃣5⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. Wobec 9⃣ osób prowadzone są czynności, w celu ich ujęcia. W stronę 🇵🇱 patroli rzucano kamieniami.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/NTLws7nlaV— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 11, 2025