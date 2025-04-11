Россия ускорила движение в «каменный век» 6 11.04.2025, 13:29

2,886

Искусственный интеллект хотят запретить.

В России предложили законодательно ограничить разработку и использование продуктов с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут нести в себе риски для общества и государства. Потенциальный запрет содержится в законопроекте «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России», который разработала рабочая группа из юристов, представителей консалтинговых компаний и участников рынка ИИ, сообщает РБК.

Один из пунктов документа, подлинность которого подтвердили два источника на IT-рынке, предполагает разделение систем ИИ на группы по уровню рисков: минимальному, ограниченному, высокому и неприемлемому. В России, по замыслу авторов, необходимо запретить разработку и эксплуатацию продуктов из категории с неприемлемым уровнем риска. Такие системы создают «угрозу безопасности личности, общества и государства, а также нарушают основополагающие права и свободы человека и гражданина», говорится в проекте закона.

Системы с высоким уровнем риска должны в обязательном порядке проходить госрегистрацию и сертификацию. К ним относятся продукты, используемые в здравоохранении, транспорте, финансовой системе, силовиками и в других сферах, где они могут создать значительные риски для людей. Для систем с ограниченным уровнем риска предлагается ввести добровольную сертификацию.

Авторы инициативы предлагают ввести ответственность для разработчиков систем ИИ за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, а также обязательное страхование ответственности операторов систем ИИ с высоким уровнем риска. Кроме того, в законопроекте прописывается понятие искусственного интеллекта, дается определение технологий ИИ, систем ИИ, а также вводится требования к «явной и недвусмысленной» маркировке систем ИИ для пользователей.

Осведомленные источники РБК сообщили, что обсуждения документа проходили в думских рабочих группах, в «Деловой России» и на отраслевых дискуссионных площадках. В аппарате правительства и Минцифры отметили, что изучат законопроект, когда он к ним поступит.

«Чрезмерное и поспешное регулирование приведет к замедлению развития стратегически важной отрасли для экономики страны, ограничит возможности и пользу технологий для пользователей и бизнеса, приведет к технологическому отставанию отечественных игроков», — прокомментировал инициативу представитель компании-разработчика ИИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com