«Я опытный путешественник, который много раз читал про такие ситуации» 3 11.04.2025, 13:34

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Белорус рассказал о курьезной ситуации с роумингом.

Отпускной сезон уже не за горами — многие белорусы традиционно стараются провести несколько недель за границей. А в путешествии обойтись без мобильного интернета как минимум сложно. В редакцию Onliner написали несколько абонентов белорусских сотовых операторов, воспользовавшихся сетью в роуминге и после обнаруживших весьма солидные долги на своих балансах.

«Обнаружил баланс — минус 10 000 рублей!»

Один из написавших читателей — абонент МТС.

По словам мужчины, он много лет пользовался услугой «Unlim за границей». «Этот тариф позиционируется как услуга, предоставляющая безлимитный интернет в определенных сетях-партнерах за рубежом без дополнительных удержаний, помимо стоимости услуги. Более того, в описании говорится, что эта услуга „Без непредвиденных затрат“ и что в случае подключения к сети, не являющейся партнером, интернет автоматически блокируется», — говорит абонент. И продолжает: «Кроме того, в разделе „Важно знать“ указывается, что услуга не действует в Гонконге, Макао, Тайване и Палестине — и в этих случаях действует базовая тарификация интернета (Дубай не упоминается)».

Спрашиваем, что же именно произошло. Молодой человек отвечает: недавно (8 марта) у него был транзитный рейс в Дубае. «Мне нужно было всего лишь зайти в сеть на несколько минут, чтобы заказать цветы девушке. Каково же было мое удивление, когда по возвращении я обнаружил баланс — минус 10 000 рублей!» — утверждает читатель, прикладывая скриншот из мобильного приложения.

По словам мужчины, при визите в офис MTС ему ответили, что «Unlim за границей» в Дубае не работает и, следовательно, применяются стандартные (очень высокие) тарифы. Абонент делает акцент: «На официальном сайте МТС указано: если подключаешься к сети, не являющейся партнером, то доступ в интернет блокируется. Никакого блокирования не произошло. Также в СМС-сообщении, которое получил по приезду в Дубай, не было никакой информации и/или предупреждения».

Вместе с тем молодой человек не отрицает, что мог не до конца ознакомиться с условиями услуги «Unlim за границей», — судя по информации на сайте МТС, ОАЭ не входит в список стран, в которых она предоставляется.

В разговоре с читателем также выяснилось: впоследствии он написал заявление в МТС с просьбой пересмотра суммы и в результате, по его словам, оплатил [пересмотренный] долг в размере 1500 рублей. «Я опытный путешественник, который много раз читал про такие ситуации у других людей, подключил все необходимые настройки и все равно оказался должен», — заключает собеседник.

Еще два случая с «минусами» от 3,4 до 6,6 тысячи рублей

В редакцию написали еще два абонента — на этот раз оператора А1 — с достаточно крупными «минусами» на счете.

Первый случай произошел с читателем, который, по его рассказу, в январе нынешнего года направлялся в Индию, подключив услугу «Роуминг Топ 1 ГБ» на территории России. Но по прилету в страну назначения (Индию) ему «пришло сообщение, что задолженность составляет 3451 рубль».

Важно: абонент «частично признает свою вину, что должен был лучше изучить вопрос о роуминге» — Индия, исходя из информации на официальном сайте А1, не входит в список стран, в которых действует услуга.

Вместе с тем позднее абонент, по его словам, обратился в компанию с просьбой пересмотра «долга», после чего «сотрудник компании А1 предложил оплатить 10%, а остальное в рассрочку на девять месяцев». Впрочем, читатель утверждает, что является многодетным отцом, воспитывающим ребенка-инвалида, и в данный момент у него нет возможности оплачивать сумму.

Второй случай имел место с читателем, «улетевшим в Таиланд на зимовку». Абонент, представившийся спортсменом-блогером, говорит, что «по прилету воспользовался роумингом для навигатора и Telegram без подключения тарифов».

«К концу дня случайно заметил, что образовался долг в 3000 рублей, после чего сразу же отключил интернет. По приезду на виллу обнаружил, что каждые полчаса увеличивается сумма долга по 500—700 рублей и таким образом начислилось 6600 рублей задолженности», — заключает абонент.

В разговоре мужчина также дополнил: «Включил интернет-роуминг по прилету на место, без заранее активированной услуги». (Речь о роуминг-пакете интернет-трафика.) Абонент этого не отрицает, но уверяет: на следующий день после обращения в поддержку ему «предложили снизить сумму до 1300 рублей, на что и согласился».

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