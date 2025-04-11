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Президенты Литвы и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО

  • 11.04.2025, 13:48
Президенты Литвы и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Науседа и Дуда согласовали совместные действия в преддверии саммитов «Троеморья» и НАТО.

11 апреля президенты Литвы и Польши — Гитанас Науседа и Анджей Дуда — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО и продолжение поддержки Украины. Об этом сообщила канцелярия президента Литвы, передает «Польское радио».

«Лидеры Литвы и Польши обсудили геополитическую ситуацию, вопросы региональной безопасности, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество», — говорится в официальном коммюнике.

Стороны подтвердили намерение и далее усиливать военный потенциал Североатлантического альянса на востоке Европы и поддерживать Украину «до ее полного успеха» в противостоянии российской агрессии.

Особое внимание было уделено предстоящим саммитам: Инициативы «Троеморья», который состоится в Варшаве в апреле, и встрече глав государств северной, балтийской и восточной Европы в Вильнюсе в июне — в преддверии июньского саммита НАТО в Гааге.

В ходе беседы президент Литвы также напомнил о 15-й годовщине Смоленской катастрофы и выразил глубокое уважение к памяти президента Леха Качиньского, первой леди Марии Качиньской и всех жертв трагедии, а также подчеркнул солидарность с польским народом.

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