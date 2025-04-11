Президенты Литвы и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО
- 11.04.2025, 13:48
Науседа и Дуда согласовали совместные действия в преддверии саммитов «Троеморья» и НАТО.
11 апреля президенты Литвы и Польши — Гитанас Науседа и Анджей Дуда — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО и продолжение поддержки Украины. Об этом сообщила канцелярия президента Литвы, передает «Польское радио».
In a phone call with my good friend, President @AndrzejDuda, we discussed the geopolitical situation and regional security. We also discussed the upcoming Three Seas Initiative and Bucharest Nine summits to be held soon in Warsaw and Vilnius.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 10, 2025
Lithuania and Poland will continue… pic.twitter.com/8m5zjpYxb5
«Лидеры Литвы и Польши обсудили геополитическую ситуацию, вопросы региональной безопасности, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество», — говорится в официальном коммюнике.
Стороны подтвердили намерение и далее усиливать военный потенциал Североатлантического альянса на востоке Европы и поддерживать Украину «до ее полного успеха» в противостоянии российской агрессии.
Особое внимание было уделено предстоящим саммитам: Инициативы «Троеморья», который состоится в Варшаве в апреле, и встрече глав государств северной, балтийской и восточной Европы в Вильнюсе в июне — в преддверии июньского саммита НАТО в Гааге.
В ходе беседы президент Литвы также напомнил о 15-й годовщине Смоленской катастрофы и выразил глубокое уважение к памяти президента Леха Качиньского, первой леди Марии Качиньской и всех жертв трагедии, а также подчеркнул солидарность с польским народом.