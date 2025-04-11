Президенты Литвы и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО 11.04.2025, 13:48

Науседа и Дуда согласовали совместные действия в преддверии саммитов «Троеморья» и НАТО.

11 апреля президенты Литвы и Польши — Гитанас Науседа и Анджей Дуда — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО и продолжение поддержки Украины. Об этом сообщила канцелярия президента Литвы, передает «Польское радио».

In a phone call with my good friend, President @AndrzejDuda, we discussed the geopolitical situation and regional security. We also discussed the upcoming Three Seas Initiative and Bucharest Nine summits to be held soon in Warsaw and Vilnius.



Lithuania and Poland will continue… pic.twitter.com/8m5zjpYxb5 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 10, 2025

«Лидеры Литвы и Польши обсудили геополитическую ситуацию, вопросы региональной безопасности, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество», — говорится в официальном коммюнике.

Стороны подтвердили намерение и далее усиливать военный потенциал Североатлантического альянса на востоке Европы и поддерживать Украину «до ее полного успеха» в противостоянии российской агрессии.

Особое внимание было уделено предстоящим саммитам: Инициативы «Троеморья», который состоится в Варшаве в апреле, и встрече глав государств северной, балтийской и восточной Европы в Вильнюсе в июне — в преддверии июньского саммита НАТО в Гааге.

В ходе беседы президент Литвы также напомнил о 15-й годовщине Смоленской катастрофы и выразил глубокое уважение к памяти президента Леха Качиньского, первой леди Марии Качиньской и всех жертв трагедии, а также подчеркнул солидарность с польским народом.

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