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Трамп установил дедлайн для Путина

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  • 11.04.2025, 13:51
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Трамп установил дедлайн для Путина

США приготовили новые санкции, если РФ не согласится на перемирие до конца апреля.

Администрация Дональда Трампа рассматривает конец апреля как условный дедлайн для переговоров по Украине, к которому ждет от Кремля решения по прекращению огня, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, если до конца месяца президент Владимир Путин не согласится на перемирие, США готовы ввести новые санкции против России. Это могут быть как санкции в рамках исполнительного указа Трампа, так и санкции, закрепленные на уровне принятого Конгрессом закона, утверждает источник Axios. В первом случае отмена ограничений будет возможна простым решением президента, во втором — потребуется долгая процедура, которая на практике может затянуться на десятилетия.

Ультиматум Кремлю, по всей видимости, привез спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который в пятницу, 11 апреля, должен встретиться с Путиным. О том, что США не намерены ждать «месяцы» и дают Путину на раздумья несколько недель 4 апреля заявил глава Госдепа Марко Рубио.

За последние два месяца российские и американские дипломаты провели не менее шести очных встреч, в том числе две за последнюю неделю. Но ни одна из них не принесла конкретных результатов. 2–3 апреля с визитом в Вашингтон летал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а накануне, 10 апреля, делегации двух стран почти 6 часов говорили в Стамбуле.

Изначальные планы Трампа — согласовать прекращение огня к Пасхе, 20 апреля, — в Белом доме уже признали нереалистичными. Более того, в администрации опасаются, что мирное соглашение заключить не получится даже в «ближайшие месяцы», рассказывали ранее источники Reuters.

По словам источников Fox News, Трамп недоволен Путиным и считает, что тот умышленно затягивает переговорный процесс. Белый дом, по данным Fox, рассматривает возможность жестких санкций против российского «теневого флота». Сам Трамп ранее говорил, что может ввести пошлины до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть.

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