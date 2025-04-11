Трамп установил дедлайн для Путина 15 11.04.2025, 13:51

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США приготовили новые санкции, если РФ не согласится на перемирие до конца апреля.

Администрация Дональда Трампа рассматривает конец апреля как условный дедлайн для переговоров по Украине, к которому ждет от Кремля решения по прекращению огня, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, если до конца месяца президент Владимир Путин не согласится на перемирие, США готовы ввести новые санкции против России. Это могут быть как санкции в рамках исполнительного указа Трампа, так и санкции, закрепленные на уровне принятого Конгрессом закона, утверждает источник Axios. В первом случае отмена ограничений будет возможна простым решением президента, во втором — потребуется долгая процедура, которая на практике может затянуться на десятилетия.

Ультиматум Кремлю, по всей видимости, привез спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который в пятницу, 11 апреля, должен встретиться с Путиным. О том, что США не намерены ждать «месяцы» и дают Путину на раздумья несколько недель 4 апреля заявил глава Госдепа Марко Рубио.

За последние два месяца российские и американские дипломаты провели не менее шести очных встреч, в том числе две за последнюю неделю. Но ни одна из них не принесла конкретных результатов. 2–3 апреля с визитом в Вашингтон летал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а накануне, 10 апреля, делегации двух стран почти 6 часов говорили в Стамбуле.

Изначальные планы Трампа — согласовать прекращение огня к Пасхе, 20 апреля, — в Белом доме уже признали нереалистичными. Более того, в администрации опасаются, что мирное соглашение заключить не получится даже в «ближайшие месяцы», рассказывали ранее источники Reuters.

По словам источников Fox News, Трамп недоволен Путиным и считает, что тот умышленно затягивает переговорный процесс. Белый дом, по данным Fox, рассматривает возможность жестких санкций против российского «теневого флота». Сам Трамп ранее говорил, что может ввести пошлины до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть.

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