«Днем — сантехник, ночью – охотник на БПЛА» 11.04.2025, 14:04

1,338

В ВСУ показали, как сбивают «Шахеды» над Одесской областью.

Российские «Шахеды» часто атакуют воздушное пространство над Одесской областью и в других регионах. Украинские добровольцы помогают силам ПВО, умело отражая атаки ВС РФ.

Видеосюжет о работе мобильных огневых групп добровольных формирований территориальных общин выпустила телерадиокомпания «Бриз» Министерства обороны Украины.

Бойцы защищают воздушное пространство над Одесской областью с 2022 года. В сюжете подчеркивается, что до большой войны большинство из них не имело боевого опыта и не служило в армии. Пройдя определенную военную подготовку, добровольцы помогают силам ПВО отбивать вражеские атаки.

«Днем я — сантехник, а ночью я сбиваю дроны. Это наша обязанность, тут мои дети, жена, родители. Мне надо защищать их», — сказал военный с позывным «Студент».

Другой боец с позывным «Сивый» описал, как они приехали вместе с группой на задание, по команде командира открыли огонь и сбили российский «Шахед» над Лиманом (село в Татарбунарском районе Одесской области, — ред.)

«Было такое чувство, что ты именно сделал полезное для страны. Когда ты защищаешь свою землю и семью — это основная мотивация», — заметил военный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com