«Днем — сантехник, ночью – охотник на БПЛА»
- 11.04.2025, 14:04
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В ВСУ показали, как сбивают «Шахеды» над Одесской областью.
Российские «Шахеды» часто атакуют воздушное пространство над Одесской областью и в других регионах. Украинские добровольцы помогают силам ПВО, умело отражая атаки ВС РФ.
Видеосюжет о работе мобильных огневых групп добровольных формирований территориальных общин выпустила телерадиокомпания «Бриз» Министерства обороны Украины.
Бойцы защищают воздушное пространство над Одесской областью с 2022 года. В сюжете подчеркивается, что до большой войны большинство из них не имело боевого опыта и не служило в армии. Пройдя определенную военную подготовку, добровольцы помогают силам ПВО отбивать вражеские атаки.
«Днем я — сантехник, а ночью я сбиваю дроны. Это наша обязанность, тут мои дети, жена, родители. Мне надо защищать их», — сказал военный с позывным «Студент».
Другой боец с позывным «Сивый» описал, как они приехали вместе с группой на задание, по команде командира открыли огонь и сбили российский «Шахед» над Лиманом (село в Татарбунарском районе Одесской области, — ред.)
«Было такое чувство, что ты именно сделал полезное для страны. Когда ты защищаешь свою землю и семью — это основная мотивация», — заметил военный.