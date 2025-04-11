закрыть
11 апреля 2025, пятница, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Днем — сантехник, ночью – охотник на БПЛА»

  • 11.04.2025, 14:04
  • 1,338
«Днем — сантехник, ночью – охотник на БПЛА»

В ВСУ показали, как сбивают «Шахеды» над Одесской областью.

Российские «Шахеды» часто атакуют воздушное пространство над Одесской областью и в других регионах. Украинские добровольцы помогают силам ПВО, умело отражая атаки ВС РФ.

Видеосюжет о работе мобильных огневых групп добровольных формирований территориальных общин выпустила телерадиокомпания «Бриз» Министерства обороны Украины.

Бойцы защищают воздушное пространство над Одесской областью с 2022 года. В сюжете подчеркивается, что до большой войны большинство из них не имело боевого опыта и не служило в армии. Пройдя определенную военную подготовку, добровольцы помогают силам ПВО отбивать вражеские атаки.

«Днем я — сантехник, а ночью я сбиваю дроны. Это наша обязанность, тут мои дети, жена, родители. Мне надо защищать их», — сказал военный с позывным «Студент».

Другой боец с позывным «Сивый» описал, как они приехали вместе с группой на задание, по команде командира открыли огонь и сбили российский «Шахед» над Лиманом (село в Татарбунарском районе Одесской области, — ред.)

«Было такое чувство, что ты именно сделал полезное для страны. Когда ты защищаешь свою землю и семью — это основная мотивация», — заметил военный.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников