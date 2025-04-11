«Я удивлена, как вообще мое имя правильно написали»8
- 11.04.2025, 14:16
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Белоруска рассказала историю своего необычного имени.
Белорусская блогерка Madam_Lola, которую «в реале» зовут Лолита-Маргарита, рассказала в TikTok историю своего имени. За три дня ролик собрал более 250 тысяч просмотров и более 600 комментариев, пишет «Зеркало».
Девушка отметила, что у нее «достаточно странное имя» и «буквально все», кто его услышит, прочитает или увидит, задаются вопросом: «Как, зачем и почему».
@_madam_lola_ вторая часть уже в профиле) история моего имени 🙈 долго не решалась на такой формат видео, но попробую 💪 #рекомендации #имя #двойноеимя #загс #лолита #beauty #name ♬ Lofi/Fashionable/Rose Piano/10 minutes(1455693) - nightbird_bgm
— Когда я родилась, мама пошла в ЗАГС меня регистрировать. Женщина в ЗАГСе спросила, что писать в графе «Имя», как родители назвали ребенка. Мама ответила: «Я не знаю. Мы не решили». Они не решили, как назвать своего ребенка?! Женщина в ЗАГСе поинтересовалась, какие есть варианты. Мама рассказала. Она (сотрудница ЗАГСа. — Прим. ред.) и говорит: «Так давайте двойное имя». Знаете, что мама отвечает? «А давайте». Меня зовут Лолита-Маргарита, — поделилась блогерка.
Девушка рассказала, что во всех документах у нее прописано: «Лолита-Маргарита».
— И когда я заполняю документы, я тоже пишу Лолита-Маргарита. Инициалы: Л-М. <…> Но самое главное знаете что? Как меня называет мама. Васильевна. Она меня называет по отчеству. У меня все, — рассказала Лолита-Маргарита.
В комментариях пользователи поддержали авторку ролика:
• «Норм. У меня знакомую зовут Ела-Алена».
• «Зовут меня Джоан Лея. И это правда. Так что ты не одна».
• «Мою вторую дочь зовут Фаина-Мария. И когда я была беременна третьей, все спрашивали: „А что, у третьей будет тройное?“»
Некоторые делились своими историями из ЗАГСа:
• «В ЗАГСе мне не поставили точки в свидетельстве, а потом и в паспорте. И теперь всегда в важных документах утверждаю, что я Алена. Уже было так, что банк не принимал справки, если указано Алёна».
• «А я удивлена, как вообще мое имя правильно написали», — рассказала пользовательница с именем Велина.
Напомним, при регистрации рождения новому гражданину Беларуси совершенно официально может быть присвоено двойное имя. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали и национальным традициям. Причем в соответствии со ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Имя, записанное в свидетельстве первым, считается основным.