ВМС Эстонии задержали танкер «теневого флота» РФ 1 11.04.2025, 14:17

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К операции был привлечен вертолет.

Утром в пятницу, 11 апреля, ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского «теневого флота», которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Об этом пишет ERR.

Командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк отметил, что задержание не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре.

Танкер теневого флота РФ Kiwala задержали в Эстонии

Эстония начала готовиться к операции в четверг вечером, а сама операция началась в три часа ночи. В 4:19 танкер Kiwala вошел в воды Эстонии. По данным MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна, рядом с ним - два военных корабля.

Судно было под санкциями в связи с предыдущей деятельностью в Европейском Союзе и направлялось в Усть-Луг. У танкера не было флага, а такие суда не имеют права на передвижение.

В ходе задержания проверяется техническое состояние судна и документы экипажа. К операции был привлечен вертолет.

На танкере находится 24 человека. По данным эстонских властей, капитан судна - гражданин Китая, который сотрудничает со следствием.

По информации украинского портала WarSanctions, это судно из российского теневого флота, которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

В последнее время судно ходило под флагом Джибути.

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