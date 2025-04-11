«Смеялся весь квартал и смеется до сих пор» 11.04.2025, 14:31

2,504

В Минском районе произошла забавная история.

Забавная история произошла в Минском районе. Ответственные местные жители развернули целую операцию по спасению редкой ящерицы, замерзающей на улице. То, что ящерица не двигалась, никого не смутило: решили, что она застыла от холода. Правда, не начала двигаться она и на следующее утро. Спустя сутки стало понятно: чуда не случится — животное сделано из силикона, пишет Onliner.

Заметил ящерицу у подъезда ребенок, рассказал о находке маме, а та выложила фотографию в общий чат с вопросом, кто потерял животное. На сообщение никто не откликнулся, а спустя несколько часов ящерица оставалась все на том же месте.

— И тут уже начались переживания, что она замерзнет, где хозяева, может, кто-то возьмет ее на передержку. У нас в целом люди в квартале очень заботливые — не раз уже спасали кошек с котятами, пристраивали их, — рассказала журналистам жительница «Пирса» Дарья.

В чате откликнулись заводчики, у которых есть свои ящерицы. Они определили, что это белая агама — очень редкий вид. Довольно быстро нашелся человек, который был готов взять ее в свободный террариум, но получалось приехать у него только на следующий день.

— Поэтому он просил на день забрать ее домой в банку, чтобы не замерзла — иначе погибнет, жалко. У меня есть кошка, так что котят я никогда не могла взять себе. А тут — решилась. Найти трехлитровую банку не проблема, — вспоминает Дарья.

На спасение животного она отправилась уже вечером. Ящерица выглядела замерзшей, вообще не двигалась. Эксперты предположили, что она впала в анабиоз.

— Когда я подталкивала ее в баночку, у нее начали шевелиться лапки — и все обрадовались, что она живая и получится ее спасти. На вытянутых руках я понесла ее домой. Потому что, правда, не знала, укусит она или нет, ядовитая или не ядовитая, как отреагирует на такие посягательства, — смеется Дарья. — Отнесла домой — и мне начали писать, как правильно за ней ухаживать.

Поставила рядом с батареей, завернула в полотенце большую бутыль рядом с ней, чтобы она отогревалась. А все соседи дружно спрашивали, как дела у ящерки.

Дарья признается, что минимальные сомнения у нее были — уж слишком мутными у ящерицы казались глаза. А вдруг игрушка? Но муж заверил: да, это все из-за состояния, не может игрушка быть такой реалистичной.

Оказалось — может. То, что и на утро она не начала шевелиться, усилило сомнения. К тому же соседи припомнили, что дети играли с ящерицей с оторванной ножкой — это было ее узнаваемой чертой, а кто-то прислал в чат ссылку на магазин с очень похожей игрушкой.

Более детальное изучение показало: это действительно силикон — лапы сильно тянулись. Сходство усиливала пыль от нахождения на улице. Позже нашелся и маленький хозяин игрушки. Кстати, ножку она потеряла в настоящей схватке с домашней кошкой.

— Я написала соседям: спасибо всем за заботу, сутки мы спасали игрушку. Но думаю, это лучший исход этой истории. Смеялся весь квартал и смеется до сих пор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com