«Смеялся весь квартал и смеется до сих пор»
- 11.04.2025, 14:31
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В Минском районе произошла забавная история.
Забавная история произошла в Минском районе. Ответственные местные жители развернули целую операцию по спасению редкой ящерицы, замерзающей на улице. То, что ящерица не двигалась, никого не смутило: решили, что она застыла от холода. Правда, не начала двигаться она и на следующее утро. Спустя сутки стало понятно: чуда не случится — животное сделано из силикона, пишет Onliner.
Заметил ящерицу у подъезда ребенок, рассказал о находке маме, а та выложила фотографию в общий чат с вопросом, кто потерял животное. На сообщение никто не откликнулся, а спустя несколько часов ящерица оставалась все на том же месте.
— И тут уже начались переживания, что она замерзнет, где хозяева, может, кто-то возьмет ее на передержку. У нас в целом люди в квартале очень заботливые — не раз уже спасали кошек с котятами, пристраивали их, — рассказала журналистам жительница «Пирса» Дарья.
В чате откликнулись заводчики, у которых есть свои ящерицы. Они определили, что это белая агама — очень редкий вид. Довольно быстро нашелся человек, который был готов взять ее в свободный террариум, но получалось приехать у него только на следующий день.
— Поэтому он просил на день забрать ее домой в банку, чтобы не замерзла — иначе погибнет, жалко. У меня есть кошка, так что котят я никогда не могла взять себе. А тут — решилась. Найти трехлитровую банку не проблема, — вспоминает Дарья.
На спасение животного она отправилась уже вечером. Ящерица выглядела замерзшей, вообще не двигалась. Эксперты предположили, что она впала в анабиоз.
— Когда я подталкивала ее в баночку, у нее начали шевелиться лапки — и все обрадовались, что она живая и получится ее спасти. На вытянутых руках я понесла ее домой. Потому что, правда, не знала, укусит она или нет, ядовитая или не ядовитая, как отреагирует на такие посягательства, — смеется Дарья. — Отнесла домой — и мне начали писать, как правильно за ней ухаживать.
Поставила рядом с батареей, завернула в полотенце большую бутыль рядом с ней, чтобы она отогревалась. А все соседи дружно спрашивали, как дела у ящерки.
Дарья признается, что минимальные сомнения у нее были — уж слишком мутными у ящерицы казались глаза. А вдруг игрушка? Но муж заверил: да, это все из-за состояния, не может игрушка быть такой реалистичной.
Оказалось — может. То, что и на утро она не начала шевелиться, усилило сомнения. К тому же соседи припомнили, что дети играли с ящерицей с оторванной ножкой — это было ее узнаваемой чертой, а кто-то прислал в чат ссылку на магазин с очень похожей игрушкой.
Более детальное изучение показало: это действительно силикон — лапы сильно тянулись. Сходство усиливала пыль от нахождения на улице. Позже нашелся и маленький хозяин игрушки. Кстати, ножку она потеряла в настоящей схватке с домашней кошкой.
— Я написала соседям: спасибо всем за заботу, сутки мы спасали игрушку. Но думаю, это лучший исход этой истории. Смеялся весь квартал и смеется до сих пор.