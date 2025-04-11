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Украина получит рекордную помощь от «Рамштайна»

  • 11.04.2025, 14:32
  • 2,076
Украина получит рекордную помощь от «Рамштайна»

Объявлена внушительная сумма.

Во время сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявлена поддержка Киеву в размере более чем 21 млрд евро (23.85 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Британии Джона Гили во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Новая помощь в рамках «Рамштайновской» группы, объявленная сегодня (11 апреля, - ред.), превышает 21 млрд евро. Это рекордная поддержка в военной помощи Украине», - заявил Гили.

Заседание «Рамштайн»

Заседание «Рамштайна» - это название регулярных встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая объединяет десятки стран мира. Впервые такая встреча состоялась еще в 2022-м на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, откуда и происходит название. Цель этих заседаний - координация военной помощи Украине в войне против России, обсуждение оборонных потребностей, поставки оружия, обучение военных и поддержка в долгосрочной перспективе.

Участники «Рамштайн» - страны НАТО, Европейского Союза, а также другие партнеры Украины. Эти встречи стали ключевой площадкой для принятия решений о предоставлении танков, систем ПВО, артиллерии и других видов вооружения.

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