Марсоход запечатлел удивительное зрелище на Красной планете 11.04.2025, 14:41

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Это явление раскрывает новые секреты атмосферы Марса.

Марсоход NASA Perseverance записал редкую и захватывающую сцену на Красной планете: большой пылевой дьявол поглотил того, что меньше.

Видео было записано, когда Perseverance ехал по западному краю кратера Джезеро, пишет Eearth. Отмечается, что навигационная камера марсохода сделала серию снимков с расстояния около 1 км и создала короткое видео из них. На кадрах запечатлена встреча нескольких пылевых дьяволов.

Один из них, шириной около 65 м, пронесся над другим, меньшим, шириной всего 5 метров. На заднем плане два других дьявола кружатся над марсианским ландшафтом.

«Эти кружащиеся мини-торнадо не только ошеломляют, они также имеют решающее значение для выяснения того, как ведет себя марсианская погода», - отметило издание.

«Конвективные вихри - также известные как пылевые дьяволы - могут быть довольно дьявольскими. Эти мини-смерчи бродят по поверхности Марса, собирая пыль по пути и снижая видимость. Если два пылевых дьявола встретятся, они могут либо уничтожить друг друга, либо слиться, и более сильный поглотит более слабого», - рассказал ученый миссии Perseverance Марк Леммон.

Издание отметило, что несмотря на непредсказуемость, пылевые вихри являются обычным явлением на Марсе, особенно вокруг кратера Джезеро. Они помогают формировать марсианскую погоду и являются ключевым фактором в распределении пыли по планете.

Пыльные вихри возникают, когда теплый воздух у поверхности поднимается через более холодный воздух выше. Это горизонтальное движение воздуха начинает вращаться, и как только движение становится вертикальным, столб усиливается. Пыль втягивается во вращающийся воздух, и пылевой вихрь оживает.

«Пылевые дьяволы играют важную роль в погодных условиях на Марсе», - сказала Кэти Стэк Морган, научный сотрудник проекта марсохода Perseverance.

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